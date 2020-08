LEONDING (rei). Trotz der 0:7-Niederlage im Cup-Hit gegen den OÖ-Ligisten Weißkirchen fand ASKÖ Leondings Sportchef Anton Reiter lobende Worte für seine Elf. "Der Lerneffekt aus einer solchen Begegnung ist ein ganz anderer als in der 2. Mitte. Der Gegner, der zu den Top-Teams in der OÖ-Liga gehört, hat uns unsere Grenzen aufgezeigt und wir werden daraus lernen und diese analysieren", sagt Reiter, dessen Verein auch abseits des Rasens eine tolle Figur machte und im Sinne der Hygienebestimmungen für ideale Rahmenbedingungen sorgte. "Das ist eine Werbung in eigener Sache und man hört immer wieder, dass Vereine darauf nicht achten. Am Ende haben wir es aber selbst in der Hand, ob wir im Herbst Zuseher am Platz haben oder nicht. Ich möchte nicht zu jenen Vereinen gehören, die es erwischt und am Ende überrascht sind, wenn wieder alles zum Erliegen kommt. Dem damit verbundenen Aufwand muss man sich aber bewusst sein, doch das bringt das Funktionärsamt mit sich."