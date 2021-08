ANSFELDEN. Die Saisonvorbereitung neigt sich im Fußball-Unterhaus – langsam aber doch – dem Ende zu. In der Bezirksliga Süd präsentierten sich die Ansfeldner bisher mit durchwachsenen Leistungen, wenngleich Coach Andreas Leitner nach dem Test gegen Vorchdorf haderte: "Die Leistung war mittelmäßig, aber das Ergebnis war gegen eine gute Mannschaft aus Vorchdorf in Ordnung." In den beiden Tests gegen den SC Marchtrenk und den Titelfavoriten Freistadt aus der Bezirksliga Nord verloren die Ansfeldner mit 1:4 beziehungsweise 0:3. "In diesen Spielen war die Leistung zwar besser, aber nicht das Ergebnis", resümiert Andreas Leitner. Wie alle andere Vereine startet die Leitner-Elf in gut zwei Wochen in die neue Saison. Die Bezirksliga Süd verspricht mit Klubs wie Ansfelden, Bad Hall, Asten, Enns oder Kronstorf erneut spannende Duelle um den Aufstieg in die Landesliga Ost. "Vor uns liegen nun zwei wichtige Wochen, in denen wir uns den Feinschliff für die bald startende Saison holen werden", sagt Leitner, der kein konkretes Saisonziel ausgibt, aber die letzten Trainings vor dem Anpfiff auf eine vollständige Mannschaft hofft. "Im Test gegen Vorchdorf haben uns fünf Stammspieler gefehlt", so der Mühlviertler. Grund zur Freude gab es in Ansfelden in der Sommerpause auch in wirtschaftlicher Hinsicht, denn mit dem Trauner Küchenhersteller HAKA haben die Linz-Landler einen neuen Namenssponsor gefunden, wodurch HAKA KÜCHE in den Vereinsnamen integriert wurde.