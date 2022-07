Nicht an der lang ersehnten Kreuzfahrt teilnehmen zu können. Diese Gefahr bestand für einen 46-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land. und hier griff die Arbeiterkammer ein.

LINZ-LAND. Gerade noch rechtzeitig, einen Tag vor der Abreise, erhielt der Mann – Dank der raschen Unterstützung der Arbeiterkammer– seine Buchungsunterlagen. Zur Vorgeschichte: Der 46-Jährige buchte im Jahr 2020 bei einem Reisebüro eine Kreuzfahrt auf einem Aida-Cruises-Schiff. Obwohl er nicht musste, bezahlte er gleich den Gesamtbetrag von 2.400 Euro an das Reisebüro, das nur drei Monate später pleiteging. Coronabedingt konnte der Mann seine Urlaubsreise nicht antreten. Daher buchte er eine neue Kreuzfahrt für August 2021 – direkt beim Reiseveranstalter Aida Cruises.

Vor der Abreise aus allen Wolken gefallen

Zwei Wochen vor der geplanten Abreise viel der Linz-Landler aus allen Wolken. Aida Cruises verlangte nochmals die Summe von 2.400 Euro verlangte, die er bereits ein Jahr zuvor an das Reisebüro überwiesen hatte. Das Kreuzfahrtunternehmen hatte keinen Zahlungseingang des Kunden vom Reisebüro bekommen. Verzweifelt suchte der 46-Jährige Hilfe bei der Arbeiterkammer, die sofort alle Hebel in Bewegung setzte, um dem Mann doch noch die Teilnahme an der lang ersehnten Kreuzfahrt zu ermöglichen.

Gerade noch rechtzeitig!

Mithilfe der Insolvenzverwalterin wurden der Zahlungsbeleg schlussendlich gefunden und an Aida Cruises geschickt. Gerade noch rechtzeitig! Der 46-Jährige erhielt einen Tag vor der Abreise seine Reiseunterlagen und konnte seine Kreuzfahrt letztendlich genießen.

„Egal, um welche Reise es sich handelt: Tauchen Probleme auf, sind unsere Expertinnen und Experten jederzeit für unsere Mitglieder da“, so AK-Präsident Andreas Stangl.