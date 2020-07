Seit vier Monaten befindet sich die Jugendarbeitslosigkeit auf einem dramatisch hohen Niveau. Im Bezirk Traun waren im Juni insgesamt 1.045 junge Menschen auf Arbeitsuche: davon 655 arbeitslos, 291 in Schulung bzw. 99 auf Lehrstellensuche. Das entspricht einem Anstieg von 25 Prozent. Der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit im Bezirk Traun liegt damit unter dem Oberösterreich-Durchschnitt von 31 Prozent.

LINZ-LAND (red). „Die Bundesregierung und die oberösterreichische Landesregierung haben bisher wenig wirksame Maßnahmen gesetzt. Das ist unverantwortlich!“, ärgert sich AK-Präsident . Johann Kalliauer und wiederholt seine Forderung nach einem Jugendrettungspaket noch vor dem Herbst.

Denn selbst beim sogenannten Konjunkturpaket der Regierung in der Höhe von 19 Milliarden Euro war keine einzige spezifische Maßnahme für junge Menschen dabei. Offensichtlich hat das Bekämpfen der Jugendarbeitslosigkeit in der Politik keine Priorität. In Oberösterreich wurde zwar ein „Arbeitsmarktdialog“ eingeleitet, aber auch dabei wird gezögert und auf die Bundespolitik verwiesen.

Vor allem in der überbetrieblichen Lehrausbildung besteht für Kalliauer akuter Handlungsbedarf: das Angebot an Ausbildungsplätzen muss noch vor dem Herbst verdoppelt werden. Auch die Produktionsschulen müssen rasch erweitert und qualitativ aufgerüstet werden, um wieder Ausbildungsinhalte vermitteln zu können. Zudem gilt es, die Kapazitäten für die schulische Ausbildung auszuweiten. „In Österreich und insbesondere in Oberösterreich, haben wir das Wissen, die Strukturen und die finanziellen Möglichkeiten, Jugendarbeitslosigkeit effizient zu bekämpfen. Ein Nicht-Handeln der Politik wird uns gesellschaftlich und wirtschaftlich sehr teuer kommen und noch lange negativ nachwirken“, warnt Kalliauer.

Im Juni waren in Österreich über 75.000 junge Menschen entweder arbeitslos, in Schulung oder auf Lehrstellensuche. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit die Zahl der arbeitssuchenden Jugendlichen um mehr als 18.500 bzw. um ein Drittel (32,8 Prozent) erhöht. Historisch gesehen ist das ein absoluter Höchstwert! Allein in Oberösterreich waren im Juni fast 10.000 junge Menschen entweder arbeitslos (5.887), in Schulung (3.257) oder auf Lehrstellensuche (656). Ein Anstieg um rund 2.300 junge Menschen bzw. rund einem Drittel (31 Prozent) im Vergleich zum Vorjahresmonat.