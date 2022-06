Seit 1. Juni 2022 ist Christian Mayer, neuer Geschäftsführer der G. Klampfer Elektroanlagen GmbH. Die Aufgaben der Geschäftsführung teilt sich Mayer gemeinsam Michaela Klampfer.

LEONDING. „Das Unternehmen G. Klampfer und die enorme Entwicklung hat mich seit vielen Jahren sehr beeindruckt. Ich freue mich sehr in das G. Klampfer Team einzutreten und dieses gemeinsam mit Michaela Klampfer in die Zukunft zu führen“, betont Mayer. Der ehemalige Geschäftsführer der er Wolf Klima- und Heizungstechnik GmbH in Linz begann seine Berufslaufbahn mit einer Lehre als Elektroinstallateur. Der gebürtige Oberösterreicher sammelte anschließend Erfahrungen im Schaltanlagenbau sowie bei Industriemontagen im Ausland.

Darüber hinaus war Mayer viele Jahre in der MSR-Technik / Gebäudeautomation im Projektmanagement und im Vertrieb tätig. Bereits in jungen Jahren etablierte er sich auch als Führungskraft. Nach seinem Studium an der Universität in Klagenfurt, führte Ihn sein weiterer Weg zu mehreren, namhaften Unternehmen in der HKLS-Branche, wo er sich bis in die Geschäftsführung hinaufarbeitete. Zuletzt war er bei der Firma Wolf Klima- und Heiztechnik GmbH in Linz als alleiniger Geschäftsführer für mehr las 140 Mitarbeiter verantwortlich.

Michaela Klampfer, die bereits seit über 30 Jahren im Unternehmen ist und davon 15 Jahre als Geschäftsführerin zum Erfolg der Firma beiträgt, freut sich ebenfalls sehr über die Zukunft: „Mit Christian Mayer konnten wir eine überaus fortschrittliche und kompetente aber ebenso umsichtig agierende Persönlichkeit für unser Unternehmen gewinnen. Ich freue mich sehr auf eine gewinnbringende Zusammenarbeit in jeder Hinsicht!“