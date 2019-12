Der bisherige Stellvertreter Christian Schütz (52) aus St. Florian bei Linz übernimmt von Arnold Haas die Funktion des Landesinnungsmeisters. Diese Rochade erfolgt am 1. Jänner 2020

ST. FLORIAN (red). Arnold Haas aus Neufelden, Firma Haas Malerei GmbH, wechselt auf die Funktion des stellvertretenden Innungsmeisters.

Der neue Landesinnungsmeister hat die Tiefbau-HTL in Krems absolviert und stieg 1988 in den Linzer Malerbetrieb Hauser GmbH & Co KG als Bautechniker ein. Seit 1997 ist der gebürtige Welser geschäftsführender Gesellschafter des bekannten Malerbetriebes, der aktuell über 75 Mitarbeiter, davon 17 Lehrlinge, beschäftigt.

In seiner Branchenvertretung ist Christian Schütz seit Längerem aktiv, u.a. als Mitglied der Meisterprüfungskommission und seit 2009 als Innungsmeister-Stellvertreter.