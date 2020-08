Eine der schwersten Wirtschaftskrisen, die es jemals in der Zweiten Republik gegeben hat, wurde durch die Corona-Pandemie ausgelöst. Auch Kematner Betriebe und Familien sind von den Auswirkungen betroffen.

KEMATEN (red). „Aus diesem Grund möchte die FPÖ Kematen die Aktion „50 um 40“ ins Leben rufen. Jeder Kematner Haushalt soll einmalig für den Preis von 40 Euro „Kematner Gutscheine“ im Wert von 50 Euro erhalten.

„Mit dieser Maßnahme wollen wir einerseits die ca. 1.200 Haushalte, aber auch die zahlreichen Betriebe und Wirtshäuser in Kematen unterstützen“, betonen FPÖ-Finanzsprecherin Karin Leitner und FPÖ-Fraktionsobmann Christian Deutinger und hälten fest: „Mit den Kematner Gutscheinen ist sichergestellt, dass die Kaufkraft und Wertschöpfung in Kematen bleibt.“

Kematner Gutscheinen Familien und

Wirtschaft unterstützen

Aus diesem Grund wird die FPÖ-Gemeinderatsfraktion in der kommenden Gemeinderatssitzung am 15. September 2020 einen entsprechenden Antrag zur Umsetzung einbringen. „Die Aktion „50 um 40“ soll mit Jahresbeginn 2021 starten und über das Bürgerservice im Gemeindeamt abgewickelt werden", so Leitner.