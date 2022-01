Kinder und Job unter einen Hut zu bringen, ist oft nicht einfach. Hilfe vom Arbeitgeber erleichtert das.

LINZ-LAND (nikl). Für viele Familien ist es heute nicht mehr denkbar, nur einen Alleinverdiener zu haben. Kinderbetreuung und Job müssen dann parallel geregelt werden. Einrichtungen, wie Krabbelstuben und Kindergärten, haben oft nur vormittags geöffnet. Der Spagat zwischen Familie und Job kann dann schnell zu Stress führen. Nicht nur in Sachen Feuerwehrausstattung zählt die Firma Rosenbauer zu den Vorzeigebetrieben in Oberösterreich. Bereits 2015 eröffnete Rosenbauer gemeinsam mit der Silhouette International Schmied AG und PEZ/Haas Gruppe die Villa RoSiPez, die gemeinsame Kinderbetreuungsstätte.

„Den Bedarf decken“

„Solche Modelle einer betrieblichen Kinderbetreuung sind sehr zu begrüßen. Schon bei der Wahl des Arbeitsplatzes legen die Mütter und Väter ein Augenmerk darauf, ob es beim künftigen Arbeitgeber eine solche Möglichkeit der Kinderbetreuung gibt“, betont Margit Angerlehner, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft. Diese Tatsache hat man auch in der PlusCity erkannt und im September 2019, nach langer Planung, einen eigenen Betriebskindergarten eröffnet, der sich nach den Öffnungszeiten der Geschäfte richtet. Somit ist dieser bei Bedarf bis 21 Uhr am Donnerstag, Freitag und Samstag geöffnet. Auch Mitarbeiter der umliegenden Firmen profitieren von diesem Angebot, wobei Mitarbeiter der PlusCity Vorrang haben. Noch ziemlich einzigartig ist Ikea mit seinem Angebot des Top Job Sharing. Das Unternehmen bietet, auch am Standort in Haid, die Möglichkeit, Top Management Positionen in Teilzeit zu übernehmen und sich den Job mit einem Kollegen zu teilen. Vorbildlich ist auch die Firma Trumpf – neben flexiblen Arbeitszeitmodellen bietet das Unternehmen besonders für Frauen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an.