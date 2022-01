„Seit Beginn der Pandemie verzeichnen wir einen enormen Anstieg an Anfragen und Buchungen unserer Privatjetflüge”, sagt Bernhard Fragner, CEO von Globe Air.

HÖRSCHING. 2021 konnte die oberösterreichische Fluglinie mit Hauptsitz in Hörsching eine Steigerung von 27 Prozent an Passagieren, die erstmalig das Angebot eines Privatjets in Anspruch nahmen, verzeichnen.

„Planen eine Impfjet-Europa-Tournee"

Auch im Bereich der Pandemiebekämpfung setzte Globe-Air ein Zeichen. Zusammen mit dem Roten Kreuz Oberösterreich und dem Flughafen Linz lud man zur Impfung im Privatjet ein. „Wir planen weitere Impfjet-Aktionen und evaluieren sogar eine Impfjet-Europa-Tournee", erklärt Dieter Pammer von Globe Air.