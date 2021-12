Seit Anfang Dezember ist Almin Paunovic neuer Regionaldirektor bei Interspar.

PASCHING. Almin Paunovic folgt Stefan Pockenauer, der nach 46 Jahren bei SPAR nun seinen wohlverdienten Ruhestand antritt. In der Verantwortung des Paschingers liegen ab sofort 9 Interspar-Hypermärkte in Ober- und Niederösterreich. In seiner neuen Position leitet der neue Regionaldirektor ein Team von neun Interspar-Geschäftsleiter und mehr als 1.000 Mitarbeitenden in den Märkten.

Karrierestart erfolgte im Jahr 2000

Nach Abschluss der Handelsschule startete Paunovic im Jahr 2000 seine Karriere bei Spar als Mitarbeiter in einem Spar-Supermarkt in Linz-Leonding. In den Folgejahren leitete er einige SPAR-Standorte in Oberösterreich. 2014 übernahm der Paschinger die Geschäftsleiter-Funktion des Interspar-Hypermarkts in der PlusCity. Diese Position hatte er bis zum aktuellen Karrieresprung zum Interspar-Regionaldirektor inne.

„Freue mich, mein nächstes Karriereziel zu erreichen“

„Ich bin seit mehr als 20 Jahren bei SPAR. In dieser Zeit hatte ich durch zahlreiche Aus- und Weiterbildungen die Möglichkeit mich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln und freue mich nun sehr, als Interspar-Regionaldirektor, mein nächstes großes Karriereziel zu erreichen“, erklärt Paunovic.