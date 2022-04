Gerald und Sandra Rohrhuber eröffneten erste Dorfladenbox in Linz-Land.



WILHERING.Schon bisher betreiben die Rohrhubers eine Mostschänke sowie den dazugehörigen Hofladen in Wilhering. Darüber hinaus ist Gerald Rohrhuber seit Sommer 2014 zertifizierter Mostsommelier.

Unterstützung von der Europäischen Union

Mit Anfang April eröffnete er mit seiner Frau Sandra, als Franchisepartner, die erste Dorfladenbox im Bezirk Linz-Land, direkt an der B139 in Wilhering – Höhe Kfz Schlackl GmbH. Unterstützung erhält das Projekt der Rohrhubers von der Europäischen Union sowie dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Christian Kolarik, Mario Mühlböck und Isolde Fürst vom Regionalentwicklungsverein Zukunft Linz-Land überbrachten bei einem Besuch der Dorfladenbox eine Plakette.

Regionalen Einkauf zeitlich flexibel tätigen

„Durch die Dorfladenbox schaffen wir der Bevölkerung – vor allem den Pendlern – die Möglichkeit, den regionalen Einkauf zeitlich flexibel zu tätigen. Dabei steht den Kunden ein breites Sortiment an Produkten von regionalen Direktvermarktern zur Verfügung. Das beginnt schon mit dem Frühstücksweckerl“, betont Gerald Rohrhuber. Per App können die regionalen Produkte gescannt und im Anschluss direkt via App, mittels Lastschrifteinzug, bezahlt werden.