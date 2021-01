Die deutliche Nachfrage zeigt es: Die Wertschätzung für regionale Lebensmittel hat durch die Corona-Krise deutlichen gewonnen. Auch neue Verkaufsformen wie Selbstbedienungsläden sind in diesen Zeiten sehr gefragt.

LINZ-LAND (red). Diesem Trend folgten jetzt vier landwirtschaftliche Betriebe in Linz-Land. Sie errichten mit Hilfe von LEADER Hof- beziehungsweise Selbstbedienungsläden um die bäuerliche Lebensmittelversorgung zu gewährleisten.

Wertschöpfung und Arbeitsplätze

bleiben in der Region

„Durch solche Initiativen stärken wir unsere bäuerlichen Familienbetriebe, Wertschöpfung und Arbeitsplätze bleiben in der Region und die Umwelt wird durch kurze Transportwege geschont“, freuen sich Christian Kolarik, Obmann des Regionalentwicklungsvereins Zukunft Linz-Land und seine beiden Stellvertreter Mario Mühlböck und Robert Zeitlinger über die neuen Leader-Projekte.

Familie Greul setzt auf die

„bäuerliche Speisekammer“

Eines dieser Projekte führt auf den Grüblhof nach Ansfelden: Die Familie Greul setzt bereits auf die Direktvermarktung ihrer eigenen Erzeugnisse wie Produkte vom Schwein, Most und Apfelsaft. Da es in der näheren Umgebung 34 bäuerliche Direktvermarkter gibt kamen sie auf die Idee, eine „bäuerliche Speisekammer“, der auch an Randzeiten geöffnet hat und den Einkauf von regionalen Lebensmitteln für die KonsumentInnen deutlich erleichtert, zu errichten. Der Selbstbedienungshofladen soll an einer stark frequentierten Straße in Ansfelden in Containerbauweise mit moderner technischer Ausstattung aufgestellt werden.

Nahversorgung mitten im Wohngebiet des Harter Plateaus

2020 wurde das Obstgut St. Isidor in Leonding von den Familien Roithmeier und Roitner-Rohr übernommen. Da der bestehende Verkaufsraum zu klein und renovierungsbedürftig ist, wurde dieser erneuert und modernisiert werden. Auch hier werden werden in Form der Direktvermarktung Produkte von umliegenden landwirtschaftlichen Betrieben angeboten. So ist die Nahversorgung mitten im Wohngebiet des Harter Plateaus gesichert und für viele BewohnerInnen fußläufig erreichbar.

Mischung aus persönlichem Verkauf und

Selbstbedienungsladen umsetzen

Der Familie Hofmann vom Spargelhof Enns möchte eine Mischung aus persönlichem Verkauf und Selbstbedienungsladen umsetzen. Vor Ort wird ist man bereits seit 20 Jahren im saisonalen Spargelverkauf tätig ist. Der Trend zur Regionalität wurde besonders in der Corona-Zeit offensichtlich. So möchten die Hofmanns in Kooperation mit anderen Betrieben aus der Region ein vielfältiges Angebot an Bio-Produkten anbieten. Es wird ein One-Stop-Shop geschaffen, der rund ums Jahr täglich von 7-21 Uhr geöffnet ist. Derzeit gibt es schon einen Probebetrieb in einem Container vor dem Haus.

Genussquelle der Familie Schiefermair in Kematen

Zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe mit Direktvermarktung gibt es in der Gemeinde Kematen an der Krems. Für viele Kunden ist es aber zu mühselig zu jedem Bauern einzeln zu fahren um regional einzukaufen. Aus diesem Grund möchten Paul und Stefanie Schiefermair einen Hofladen mit einem umfassenden Gesamtkonzept bieten. In dieser „Genussquelle“ werden nicht nur eigens am Betrieb erzeugte Lebensmittel verkauft, sondern auch jene der Nachbarn und umliegenden Landwirte. So kann ökologisch und nachhaltig ein umfangreiches Produktsortiment angeboten werden.

„Durch diese vier neuen regionalen Einkaufsmöglichkeiten wird es für die Konsumenten leichter möglich, gesunde Lebensmittel aus der Region mit ausgedehnten Öffnungszeiten zu kaufen. Die landwirtschaftlichen Betriebe sichern dadurch ihre Existenz und Arbeitsplätze in der Region“, betont Christian Kolarik.