Nach zweijähriger Pause lud der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband OÖ wieder zur Frühlingsveranstaltung „Spring Break“ auf das Donauschiff„MS Primadonna“ ein.

OÖ/ANSFELDEN. Organisiert wurde die Veranstaltung von Thomas Unger, der gebürtige Ansfeldner ist Landesgeschäftsführer des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands OÖ.

Mit unserer Veranstaltung wollen wir vor allem unseren kleinen Unternehmern einen Abend der Freude und Abwechslung bieten. Dies ist uns auch voll gelungen. Trotzdem darf man nach 2 Jahren Krise und der humanitären Katastrophe in Europa nicht auf die Menschen vergessen“, so Unger.

Daher hat sich der Organisator, gemeinsam mit dem Unternehmen Bedrucken.at entschlossen eine Spendenaktion zur Unterstützung der Ukrainekoordination der Volkshilfe OÖ ins Leben zu rufen. Gegen eine Spende konnte man einen von 120 Schals in Gelb-Blau mit dem Aufschrift „Peace for Ukraine“ erwerben. Dabei spendeten die anwesenden Gäste einen beachtlichen Betrag von 3.400 Euro. „Ich habe in meinem Umfeld selbst drei Ukrainische Flüchtlinge aufgenommen – die bekommen jetzt diesen Schal. Ein tolle Aktion des SWV OÖ“, so Landesrätin Birgit Gerstorfer.