1. Ansfeldner Genusslauf - 28 Mitglieder des Radclubs Union Ansfelden wanderten mit

28.09.2017, 14:33 Uhr

statt.Die Gastronomen und Hoteliers von Ansfelden veranstalteten für alle Sport- und Genussbegeisterten einen Lauf/Wanderung durch die schönsten Teile Ansfeldens.Mit dabei waren Hotel Stockinger, Gasthof zur Post, Freindorfer Hof, Gasthof Strauß, Pension Brandl und Rosenberger, die keine Kosten und Mühen scheuten, um die TeilnehmerInnen in den Labestationen bestens zu versorgen.Auch derunterstützte diese Veranstaltung, indemgemeinsam durch die schönsten Teile Ansfeldens wanderten und so auch dazu beitrugen, den Reinerlös dieser Veranstaltung zu vergrößern, welcher an soziale Organisationen gespendet wird.