Spaß und Tradition verbinden: Das beweist die Landjugend Oftering-Wilhering beim Bezirkspflügen 2017.

Vom Pferdepflügen bis zum Schaudreschen

WILHERING (red). Dieses findet am kommenden Sonntag, 30. April 2017, ab 10 Uhr bei der Maiszuchstation Schönering – Angerweg 19, 4073 Wihering, statt. Dabei stellen die Mädls und Burschen aus dem ganzen Bezirk ihr Geschick in den Kategorien Oldtimer-Pflügen, Beet- oder Wendepflug unter Beweis.Während des Pflügens bieten die engagierten Organisatoren der Landjugend natürlich auch noch ein anderes, vielseitiges Programm an, welches einen Feldtag, ein Traktor-Oldtimertreffen, ein Pferdepflügen und ein Schaudreschen beinhaltet. Auch den jüngsten Gästen wird mit einer Hüpfburg sowie einem Alpaka-Streichelzoo sicher nicht langweilig.