„Aufdraht“ verneigen sich vor Georg Danzer

WILHERING (red). Am Samstag, 1. Juni, ab 20 Uhr, spielen die Band "Aufdraht" im CulturClub Wilhering eine Homage an Georg Danzer. Am 21. Juni 2007 ist Georg Danzer im 61. Lebensjahr einem Krebsleiden erlegen. Sein Todestag jährt sich heuer zum zehnten Mal - für die Austropop-Enthusiasten von „Aufdraht“ Anlass genug, die unvergesslichen Danzer-Songs gebührend zu zelebrieren.