Bandcontest: Die Talente sind gefragt

22.04.2018, 20:07 Uhr

1. Axberger Bandcontest: Feuerwehr sucht Bands und Musikgruppen, die bekannt werden möchten.

Publikum entscheidet: 400 Euro Preisgeld für Sieger

Großer Auftritt am 3. August

BEZIRK (red). Wie läuft der Bandcontest ab: Die Nachwuchstalente müssen sich in Gegenwart von sieben anderen Musikgruppen unter Beweis stellen und in 25 Minuten den Beisl Stadl am Axberger Fire Event zum Beben bringen.Am Ende entscheidet das Publikum via Voice Voting, wer den ersten Rang verdient hat und die 400 Euro in bar – Preisgeld auf die Hand – bekommt. Darüber hinaus bekommt die Band mit den meisten an der Kassa eigetragenen Fans – einen 100-Euro-Getränkegutschein. Die Anmeldung ist bis 30. April 2018 möglich: Einfach ein E-Mail an fireevent@ff-axberg.at mit Bandnamen, den Namen der Mitglieder und der Musikrichtung, die gespielt wird, schicken.Nach dem Anmeldeschluss meldet sich die Freiwillige Feuerwehr Axberg, ob die Teilnahme am Contest möglich ist. Die acht Bands, die schlussendlich teilnehmen, haben jeweils einen Betrag von 150 Euro als Ausfallsentschädigung zu zahlen. Diesen Betrag bekommt jede Band beim Auftritt beim 1. Axberger Bandcontest am 3. August retour.