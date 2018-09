Beauties and Beasts

07.09.2018, 13:26 Uhr

"Düstermaler" Eddie R. Müller und Tagträumer Carlos Anglberger zeigen"Beauties & Beasts" in einer gemeinsamen Ausstellung.Fantastisch-surrealistisch-erotisch-romantisch. Abenteuerlich. Und mehr.Weil das Leben der Maler doch ein ewiges Träumen von Geschichten ist,und uferlos vergnüglich das Erzählen…Carlos Anglberger:Literat, Maler, Betongießer, Phantast, Kitschbruder,Dampfplauderer, Grenzgänger, Charmeur, Bücherwurm,Erotomane, Gespensterflüsterer, Tango- sowie Traumtänzer,hat sich an Künstlerstammtischen, in Literatur-, Theater-,satirischen Aktionsgruppen, sonstigen Künstlerkollektivenund irgendwann auch an der Kunstuni herumgetrieben,sitzt gerne in seinem Atelier und guckt Fernsehserien oderdenkt sich Sachen aus, und das ist noch lange nicht alles.

Eddie R. Müller:Anfangs arbeitete er noch sehr uner dem Einfluß der Expressionisten,wobei der Schwerpunkt schon in der phantastischen Vorstellung lag.Durch Weiterentwicklung der Maltechnik wurde der Pinselstrich feinerund die Arbeitsweise genauer, seine Kunst wurde zu seiner eigen Artdes Surrealismus und Phantastischen Realismus.Er kann auch heute noch nicht den expressionistischen Einschlag verleugnen.Vernissage am 21.9.2018 um 19 Uhrim Atelier der 1. Trauner Künstlergruppe, Schloss TraunAusstellung bis 14.10.2018Öffnungszeiten Freitag und Samstag von 14 bis 18 Uhr