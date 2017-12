Die Parodeiser zu Gast am blue Danube Airport

Am 20. Jänner findet – ab 20 Uhr – die Parodieshow mit den größten Stars deer letzten 60 Jahre statt.

HÖRSCHING (red). Am Samstag, 20. Jänner 2018 findet – ab 20 Uhr – die Parodieshow mit den größten Stars der letzten 60 Jahre statt. Tina Turner, die Blues Brothers, Michael Jackson, Elvis bis hin zu Freddie Mercury zeigen auf. Fans von „Pronto Pronto“ konnen sich freuen. Persiflagen auf die Weltstars Die Schauspieler stellen an diesem Abend wieder ihr Komödietalent bei ihren Persiflagen auf die Weltstars so richtig unter Beweis und präsentieren eine pointierte Satire vom Feinsten. Zur kulinarischen Stärkung gibt es ein dreigängiges Menü des Sky Gourmet Restaurants. Zu Beginn gibt es die Gelegenheit, sich mit den Künstlern fotografieren zu lassen. Weitere Informationen zur Parodieshow gibt es unter www.pronto-events.at oder beim Infoschalter am Flughafen Linz-Hörsching.