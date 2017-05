AT

LEONDING (red). Gute Neuigkeiten für alle alle Fans der Musik der 60er und 70er Jahre: Am Freitag, 19. Mai, um 20 Uhr, spielen die Tornados in Originalbesetzung im Kellergwölb des Rathauswirts in Leonding. Auf die Besucher wartet ein Konzert mit unvergesslichen Songs und Welthits aus den Rocking Sixties und den Roaring Seventies.