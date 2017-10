Elmar Schenkel: Mein Jahr hinter den Wäldern

TRAUN (red). Die Bibliothek Traun lädt am Dienstag, 3. Oktober 2017 – 19 Uhr – zur Buchpräsentation & Lesung mit Elmar Schenkel. In dem Buch „Mein Jahr hinter den Wäldern“ geht es um Elmar Schenkels Zeit in Katzendorf, Siebenbürgen und Rumänien. Begegnungen mit Dorfbewohnern und anderen Rumänen/Ungarn/Roma. Geschichten aus der Vergangenheit, die ihm zugetragen wurden, eine Erinnerung an die Siebenbürger Sachsen, von denen nur noch zwei in Katzendorf leben.