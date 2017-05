Erika Pluhar singt und liest im KUSZ

Lyrik und kleine Prosa aus ihrer Feder: Erika Pluhar sorgt für heitere bis besinnliche Texte, in denen sich auch Übermut und Humor ausspricht

HÖRSCHING (red). Den musikalischen Teil des Programms, die Pluhar-Lieder, begleitet Roland Guggenbichler am Piano. Gesungen wird vom ‚Boogie-Woogie‘ bis zu den ‚unerfüllbaren Wünschen‘, Vom ‚Geh komm‘ bis zum ‚L’Amour-Hatscher‘ ... Und zu guter Letzt darf vielleicht auch das ‚Es war einmal‘ nicht fehlen.

Poesie und Lebensbetrachtung Pluhar und Guggenbichler haben eine langjährige musikalische Gemeinsamkeit aufzuweisen, musizieren gern und freudig im Duo, ihre Poesie und Lebensbetrachtung wird von seinem pianistischem Können beantwortet. Ein Abend, der sowohl Rückschau und Erinnerung, als auch Freude am Aufbruch in Neues schenken möchte.

Das alles am 4. Mai ab 19.30 Uhr im Kultur- und Sportzentrum in Hörsching. Karten gibt es im Marktgemeindeamt Hörsching unter reservierung@hoersching.at