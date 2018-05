Eröffnung der Sonderausstellung "Goldhaube-Perlhaube-Kopftuch"

01.05.2018, 15:09 Uhr

So wurde am 19. 04. 2018 die Ausstellung „Goldhaube – Perlhaube – Kopftuch“ der Goldhaubengruppe Traun eröffnet.Goldhaubenobfrau Christa Ployer konnte an diesem Frühsommerabend zahlreiche Besucher im Museumshof begrüßen.Nach einleitenden Worten des Kultur-Gemeinderates Sascha Lindenmayr und Vizebürgermeister Aichmayr ging die Landesobfrau der Goldhaubengruppen, Frau LAbg. Martina Pühringer, in ihrer Eröffnungsrede vor allem auf die Bedeutung des Hochhaltens der Tradition und das Sozialengagement der Goldhaubengruppen ein. Bezirksobfrau Anna Baumgartner informierte über die Entstehung der Goldhaube, die Arten der Goldhaube, die Goldhaubentracht, den Trachtenschmuck und das Zubehör. Gezeigt wurde das alles von Frauen und Kindern in Tracht.Die liebevoll gestaltete Ausstellung kann bis zum 31. Juli jeden letzten Mittwoch und jeden zweiten Samstag im Monat besichtigt werden.