Fair Leben: Lebenswelt mit Genuss verändern

22.04.2018, 21:53 Uhr

Von der Kleidung bis zur Mobilität: Ein bewusstes Leben steht am 21. April in Neuhofen am Programm.

NEUHOFEN (red). „Es geht uns darum, Gestaltungsmöglichkeiten und Angebote für ein gesundes und faires Leben aufzuzeigen und Lust auf einen bewussten Konsum zu machen,“ betonen die Initiatorinnen Simone Grammer und Barbara Prüller. Dazu haben sie nicht nur die örtliche Volksschule ins Boot geholt, sondern auch zahlreiche Sponsoren gefunden, die Südwind-Workshops zum Thema „Fairer Handel – Faire Produktion“ für die Volksschulkinder finanziert haben. Diese haben im Gegenzug kleine Kunstwerke für ein Entwicklungsprojekt in Uganda gestaltet, die nun beim Fair Leben Event ausgestellt und verkauft werden. Neben den Werken der jungen Neuhofner kann man bei der „fair & bio- Modenschau“ einen Ausflug in die Welt der Farben, Stoffe und Designs machen. Ein Vortrag von Franz Hehenberger, dem Geschäftsführer von SEI SO FREI – zeigt Zusammenhänge zwischen unserem Leben und der Armut in Afrika wieder deutlich auf. Gleich vormerken: 21. April ab 15.30 Uhr im Pfarrsaal in Neuhofen.