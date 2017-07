Fünfkampf-Teams trotzten dem Wetter

17.07.2017, 22:46 Uhr

Kematen/Krems. Trotz wechselnder Wetterverhältnisse sorgten ein Rekordteil-nehmerfeld und top-motivierte Organisatoren für tolle Stimmung, beeindru-ckende Leistungen sowie einen reibungslosen Ablauf beim diesjährigen GIVE ME 5-Team-Fünfkampf.

Am Samstag, den 15. Juli fand am Tennisplatz Kematen bereits zum vierten Mal der beliebte Team-Fünfkampf statt. Heuer meldeten sich erstmals 32 (!) Viererteams, um sich in den fünf Disziplinen Tennis, Boccia, Tischtennis, Dart und Fußballtennis zu messen. Die sportlichen Leistungen steigen von Jahr zu Jahr und auch der Spaß kommt nicht zu kurz! Die Kreativwertung für die besten Kostüme sicherten sich er-neut vier Fußballerinnen, die als „Schiedlberger Nonnenoase“ bereits in der Früh bei leichtem Regen mit Weihrauch, Klosterfrau Melissengeist und Autogrammkarten eintrafen. Im Zuge der Siegerehrung sorgten sie mit einer extra einstudierten Cho-reografie für den künstlerischen Höhepunkt des Tages. Auf sportlicher Eben hat sich in der Raiffeisen-Trophy der Erstrundenverlierer das Team „Jens bitte zur Tur-nierleitung“ vor den „Lückenbüßern“ – die mit nur einem Erwachsenen und vier Kindern antraten – durchgesetzt. In der Sparkassen-Trophy gab es dank zahlreicher neuer Teams einige Überraschungen. So musste sich das 2015 siegreiche Team des „Pub Landerl“ bereits im Viertelfinale geschlagen geben und im Halbfinale er-wischte es auch die Titelverteidiger des „Powerteams“ gegen die überraschend star-ke Truppe der “Raika Kematen“, die sich damit den Finaleinzug sicherte. Den Ta-gessieg holten sich jedoch die Tennisspieler des Steinhauser Teams „Lehner-Tech“, die heuer erstmals dabei waren. Selbst eine einstündige Regenunterbre-chung brachte die Organisatoren des Freundeskreis Kematen – der für das leibliche Wohl und die tolle Partystimmung zuständig war – und die 25 Schiedsrichter des TV Kematen nicht aus der Ruhe und nach der Siegerehrung wurde bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig gefeiert, wobei viele Teams bereits wieder für das GIVE ME 5 im Jahr 2018 zugesagt haben!