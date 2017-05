Gemeinsam stärker

11.05.2017, 08:21 Uhr

Leondinger Wirtschaftsverein Galileo lädt vom 20. bis 21. Mai zur Leondinger Messe ein.

LEONDING (red). "Gemeinsam für eine starke Regionalwirtschaft", so lautet der Leitspruch des Vereins Galileo. "Bei uns steht Leondings Wirtschaft im Mittelpunkt. Wenn Leondinger Betriebe erfolgreich und unsere Bürger aus wirtschaftlicher Sicht zufrieden sind, ist auch Galileo seiner Vision ein Stück näher gekommen. Als Verein engagieren wir uns dort, wo ein klarer Nutzen für die Leondinger Wirtschaft entsteht", erklärt Präsident Wolfgang Reich. So gehört unter anderem die Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Leonding sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Stadt genauso zu den Hauptaufgaben des Vereins wie auch den Erhalt der Kaufkraft der Bürger in Leonding zu sichern. Um die gesamten Vielfalt der Leondinger Unternehmen einem großem Publikum zu präsentieren, lädt der Verein am 20. und 21. Mai zur Galileo-Messe ein. Auf die Besucher wartet neben einem bunten Mix an Ständen Leondinger Gewerbetreibender ein umfassendes Rahmenprogramm, angefangen von einem attraktiven Gewinnspiel über Modenschauen organisiert von der HBLA Lentia Linz, bis hin zu schwungvollen Konzerten. Auch wird es eine Kinderbetreuung, organisiert von der BezirksRundschau geben. Für das kulinarische Wohl werden sich unter anderem "The Beer Buddies" aus Tragwein kümmern.

Galileo-Messe

Messe

Leondinger Wirtschaftsvereins Galileo

Samstag 20. und Sonntag, 21. Mai

Rathaus

Atrium

Öffnungszeiten:

Eintritt frei

Diedesfindet amim Leondingersowie imstatt.Samstag von 9 bis 19 Uhr (Abendprogramm ab 19 Uhr); Sonntag von 9 bis 17 Uhr.