Integratives Reitzentrum St. Isidor als Bühne für karitative Fotokunst

LEONDING (red). Auf Initiative des Round Tables 24 Linz wird am Donnerstag, 18. Mai, um 19 Uhr die Ausstellung der Hartlauer Fotogalerie „Wasserwerke“ im Integrativen Reitzentrum St. Isidor in Leonding präsentiert. Der außergewöhnliche Ort für die Veranstaltung hat einen besonderen Grund: Die Bilder aus der Hartlauer Fotogalerie am Pöstlingberg können bei der Charity- Veranstaltung und auch noch danach bis 31. Juli erworben werden. Der Erlös kommt dem Integrativen Reitzentrum der Caritas zu Gute, wo beeinträchtigte Kinder mit und auf dem Pferd gefördert werden.

Für das kulinarische Wohlergehen sorgen Jörg Suwa vom Würstlstand am Taubenmarkt und Franz Putschögl von DAC Wein. Die Ausstellung ist bis 31. Juli, von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 17 Uhr,

geöffnet.