Kiwanis Club Kremstal lädt zum Weinherbst ein

ANSFELDEN (nikl). Ein paar edle Tropfen für den guten Zwekc verkosten: Das ist am Samstag, 28. Oktobeer 207, beim Weinherbst Ansfelden des Kiwanis Club Kremstal möglich. Ab 16 Uhr startet die „Genussveranstaltung" im Rathaussaal in Ansfelden. Zu den anwesenden Winzern gesellen sich – zur kulinarischen Stärkung – eine Biohofkäscherei sowie ein Obstbauer.Für die musikalische Unternhaltung sorgt Wolfgang Frühwirth. Natürlich kann man sein Glück auch bei einer Tombola versuchen. Zu gewinnen gibt es beispielsweise ein Wohnzimmerkonzert von Wolfgang Frühwirth. Ein Teil des Erlöses dieser Veranstaltung wir für die Special Olympics 2017 in Vöcklabruck übergeben. Weitere Informationen zum Weinherbst Ansfelden gibt es unter www.weinherbst-ansfelden.at