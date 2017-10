Low-Carb kochen bei Haka Küchen

Was der Treibstoff für das Auto ist, sind die Kohlenhydrate für den Körper: Sie liefern Energie, die man braucht, um konzentriert und leistungsfähig zu sein.

TRAUN (red). Aber wie gesund sind diese Zuckerstoffe? Die Menge als auch die Art der Kohlenhydrate sind von Bedeutung. Besonders am Abend sollten Zuckerstoffe reduziert werden. Mit Huber Wimmer, erfährt man alles zum Thema „Low-Carb“ Küche. Am 10. Oktober 2017 ab 18 Uhr bei Haka Küchen in Traun. Mehr Informationen unter www.haka.at