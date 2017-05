Nach der Messe ist vor dem Konzert

11.05.2017, 08:33 Uhr

Gleich drei Bands werden den Besuchern der Galileo-Messe am Samstagabend einheizen.

LEONDING (red). Nach Abschluss des ersten Messetags, am Samstag ab 19 Uhr, ist das Programm für die Gäste noch lange nicht vorbei, denn darauf wird auf der Bühne nochmals richtig abgerockt. Drei tolle Konzerte lassen den Abend musikalisch ausklingen. Den Anfang wird dabei "The Beer Buddies Bluesband" machen, die um 19 Uhr die Bühne betreten wird. Sie stehen für kompromisslosen Chicago Blues, Boogie Woogie und Rock 'n' Roll. Die fünfköpfige Band ist ein Highlight für alle Blues-Fans. Ab 20.30 Uhr rockt die Linzer Band "Bauchweh", die mit ihrer Linz-Hymne und der Single "Dua ma des net au", schon für Aufmerksamkeit in Radio und TV gesorgt haben. Zum Abschluss betritt die "Sludge Factory" ab 22 Uhr die Bühne in Leonding. Die Coverband aus Linz begeistert mit Austropop, Oldies, Rock und vielem mehr.