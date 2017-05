Stadtkapelle Traun lädt zum Muttertagskonzert

TRAUN. Die Stadtkapelle Traun gibt am Sonntag, 14. Mai, ab 17 Uhr, ein Muttertagskonzert ins Volksheim.Seit vielen Wochen wird unter der Leitung von Kapellmeister Wilhelm Luckeneder fleißig das abwechslungsreiche Konzertprogramm geprobt. Neben traditionellen Stücken für Blasmusikorchester wie Märsche, Polkas und Walzer stehen unter anderem moderne Pop-Balladen und schmissige Rock’n’Roll-Musik und auf dem Programm. Bei den Stücken „You Raise Me Up“ und “Hallelujah” zeigen die Musiker, dass sie nicht nur ihren Instrumenten die schönsten Töne entlocken, sondern auch mit ihren Stimmen für gute Unterhaltung sorgen. Das Jugendorchester JUST, unter der Leitung von Christian Huemer, wird in altgewohnter Weise ebenfalls ein paar Stücke zum Besten geben.

Sommertracht wird präsentiert

Im Rahmen des Konzerts wird auch die neue „Sommertracht“ der Stadtkapelle Traun zum ersten Mal präsentiert, in der sie zukünftig bei Ausrückungen in den warmen Sommermonaten auftreten wird. Das Muttertagskonzert verspricht also einen Ohren- und