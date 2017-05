Stift Wilhering öffnet an Muttertag seine Türe

WILHERING (red). Wie jedes Jahr lädt das Stift Wilhering anlässlich des Muttertages am Sonntag, 14. Mai, zu einem „Tag der offenen Tür“ in das Stift und in die Stiftsgärtnerei ein. Um 8: 30 findet die Muttertagsmesse statt. Um 14 Uhr geht im Stiftspark die Maiandacht über die Bühne. An diesem Tag wird die Stiftskirche sowie der Kreuzgang frei zugägnlich sein.Auch sind die Stiftsausstellung und die „Fritz-Fröhlich“-Sammlung geöffnet. Zum Muttertag sind auch die großen Gewächshäuser in der Stiftsgärtnerei mit zahlreichen Sommerblumen, Gemüse- und Zimmerpflanzen von 9.00 bis 16.00 Uhr für alle zugänglich. Jede Mutter bekommt ein kleines Blumenpräsent.