Thomas Rammerstorfer referiert in Ansfelden

Am Montag, 15. Mai, um 19 Uhr im Stadtsaal/Neues Stadtzentrum Haid ist Thomas Rammerstorfer zu Gast und hält den Vortrag: „Schall & Rauch: Die Verschwörung.“



ANSFELDEN (red). Im Mittelpunkt dieses von den Ansfeldner Brückenbauer/innen organisierten Weiterbildungsabends stehen Verschwörungstheorien von Chemtrails, Staatsverweigerern und mehr.

Verschwörungstheorien sind derzeit in wie schon lange nicht mehr: Der Staat ist in Wirklichkeit eine Firma, die Medien werden zentral gesteuert und 9/11 war ein „Inside Job“. Natürlich gibt es keinen Klimawandel. Die Bilderberger, die Freimaurer, die Illuminaten, die Juden und/oder Satan regieren heimlich die Welt. Die Kondensstreifen von Flugzeugen sind in Wahrheit chemische Attacken. Und auch hinter dem „Islamischen Staat“ steckt Israel. Diese und andere Verschwörungstheorien werden an diesem Abend zur Sprache kommen.

Deren Entstehung, Hintergründe, wem sie nutzen und welche Möglichkeiten der Aufklärung es gibt, sind Themen bei diesem Vortrag mit anschließender Diskussion.

Zur Person Thomas Rammerstorfer ist freier Journalist und Referent. Neben Vorträgen (u.a. zu rechtsextremen Jugendkulturen und deren Musik, Extremismus in OÖ ...) publiziert er in mehreren Zeitschriften und Büchern. Darüber hinaus ist er gefragter Interviewpartner. In jüngster Zeit hat sein Vortrag über Extremismus die Schul- und Wertedebatte in Oberösterreich und darüber hinaus belebt bzw. dessen Abbruch für hitzige Diskussion gesorgt.