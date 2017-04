Kräuter Wanderung inkl. Koch Workshop

AT

Kirche - Parkplatz , Schulstraße , 4061 Pasching AT

Kräuterwanderung mit anschließendem gemeinsamen Kochen und Verarbeiten der Wildkräuter!



6 Stunden lang dreht sich alles rund um Wildkräuter und deren Verwendung in der kulinarischen Küche. Mit viel Zeit und Hingabe machen wir gemeinsam eine wunderbare Kräuterwanderung und lernen die Wildkräuter an Ort und Stelle kennen. Gemeinsam wird gesammelt, bestimmt und gelernt. Danach bereiten wir ein schmackhaftes Gericht aus unseren gesammelten Schätzen zu und lernen auch, wie wir die Wildkräuter zu einem hochwertigen Kräutermazerat ansetzen.

Wir erfahren die Unterschiede von Kalt- und Warm Mazeraten, beschäftigen uns mit weiteren Verarbeitungsmöglichkeiten und kosten uns ein wenig durch die wunderbare gesunde grüne Welt der Wildkräuter :)

Du erhältst alle Skripten und Rezepte um alle Produkte auch zuhause nacharbeiten zu können.

Erfahrungsgemäß verlassen die Teilnehmer/innen meine Workshops mi vollgekritzelten Zetteln voll Rezepten, neuen Ideen, Empfehlungen und Buchtipps – freu Dich daher auf einen regen Erfahrungsaustausch!

EIN GANZER KRÄUTERTAG RUND UM DIE VERARBEITUNG VON WILDKRÄUTER IN DER KÜCHE – EIN WUNDERBARES ERLEBNIS FÜR JEDE NATURBEWUSSTE PERSON!!!

Teilnehmerzahl pro Termin immer begrenzt – daher um baldige Anmeldung!

Preis inkl. Skript, Materialien, Kräuter Snacks, Getränke, Kaffee, Mittagessen, selbst hergestellte Produkte: 89€/Person