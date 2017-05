Ausgezeichnet: Neuhofen seit zehn Jahren Klimabündnisgemeinde

15.05.2017, 08:40 Uhr

NEUHOFEN (red). Mit dem Motto „Generation Klimawandel – Gemeinsam die Lebensqualität von Morgen gestalten“ trafen sich am 3. Mai über 150 Gemeindevertreter und Interessierte zur 25. OÖ Klimabündnis-Jahreskonferenz im Kulturzentrum Kremsmünster. Am Rande der Landesgartenschau stand neben Austausch und inhaltlichen Anregungen auch die Auszeichnung für Jubiläumsgemeinden am Programm, darunter auch Neuhofen an der Krems.

Jährliche Tagung

Neue Projekte vorgestellt

Neuhofen seit zehn Jahren engagiert

Knapp 300 Gemeinden, über 600 Betriebe und 186 Schulen aus ganz Oberösterreich sind bereits Teil des Klimabündnis Netzwerks, das sich für den Klimaschutz und einen nachhaltigen Lebensstil engagiert. Jährlich lädt das Klimabündnis gemeinsam mit der OÖ Klimarettung seine Mitglieder ein, um zentrale Zukunftsfragen zu diskutieren. Die Unterstützung jugendlichen Engagements bildete das heurige Schwerpunktthema: „Schließlich sind wir die erste Generation, welche die massiven Auswirkungen des Klimawandels spürt – und die letzte, die wirklich dagegen was unternehmen kann. Darum ist es uns als Klimabündnis ein großes Anliegen, mit der Jugend und nicht über die Jugend zu reden,“ sagt Norbert Rainer, Regionalstellenleiter vom Klimabündnis OÖ.Vor diesem Hintergrund sind Möglichkeiten zum Engagement wie der Jugendrat, das freiwillige Umweltjahr oder das Projekt Klimareporter vorgestellt worden, ehe der Autor Klaus Werner Lobo mit kontroversen Input „Frechheit siegt“ die Bedeutung zivilen Engagements unterstrich. Am Nachmittag folgten Dialoggruppen zu den Themen direkte Demokratie, „GreenEvents“ oder nachhaltige Entwicklung.Bevor die Teilnehmenden von der Marktgemeinde Kremsmünster zu einem abschließenden Rundgang durch die Landesgartenschau eingeladen wurden, folgte die feierliche Auszeichnung der Jubiläumsgemeinden und – Schulen. LR Rudi Anschober überreichte gemeinsam mit Norbert Rainer die Urkunde an Bürgermeister Günter Engertsberger, Amtsleiterin Sonja Emrich und Klimacoach Ing. Hans Neudert. Alle Infos zum Klimabündnis Oberösterreich gibt es hier