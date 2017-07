Brotbackkurs & Bauernhofabenteuer

24.07.2017, 18:23 Uhr

Zusätzlich konnten die Kinder herausfinden, was es auf einem Bauernhof zu entdecken gibt, und welche leckeren, regionalen Produkte es gibt. So durften sie alle Sinne verwenden und bei einem Stationenbetrieb die Welt der Landwirte riechen, schmecken, hören, sehen und fühlen. Die Kinder hatten sichtlich Spaß und waren sehr interessiert an den Themen.Zum Schluss bekam noch jedes Kind eines der an diesem Wochenende landesweiten ausgeteilten Baumwolltaschen mit nach Hause.