„Der Ball“: Hörschings Pfadfinder luden ins KUSZ Hörsching

26.01.2018, 17:08 Uhr

„Schildkröten“ & Friends eröffneten mit Cha-Cha & Hip-Hop

Zeltstangen & Kochkessel bei der Mitternachteinlage im Einsatz

Hartgesottene trafen sich am Ortsplatz

Bei der Bewerbung ein Zeichen gesetzt

Eröffnet wurde der Ball durch die Patrulle der „Schildkröten“ & Friends mit einer Kombination aus Cha-Cha und Hip-Hop. Danach folgte der Eröffnungswalzer, für den nochmals die Kleidung gewechselt wurde, weil „unsere Jugendlichen wissen, dass man nicht im Hip-Hop-Outfit Walzer tanzt“, betonte Marktus Schmidthaler, Obmann der Hörschinger Pfadfinder.Auch bei der Mitternachtseinlage hat man sich wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Eine Percussion-Show stand am Programm: Mit Zeltstangen, Kochkesseln, Bierbank-Klapp-Geräuschen, Werkzeug usw. wurde rhythmisch-fetzig das Lagerleben in den Ballsaal geholt. Als Abschluss ein spanischer Pfadi-Hit: Viva la feria mit Rhythmus-Klatsch-Refrain fegte durch den Ballsaal, eine Sensation.Zum Abschluss gab es – um zwei Uhr früh – den Schlusskreis: mit dabei über hundert Ballgäste. Auch die hartgesottenen Ballbesucher kamen danach – mit der After-Ball-Party imCalypso am Ortsplatz – auf ihre Kosten.Mit der Umbennung der Veranstaltung auf „Der Ball“ wollten Hörschings Pfadfinder gleich bei der Bewerbung ein Zeichen setzen: Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass da nur Pfadfinder hin dürfen“, erläutert Gruppenleiter Michael Neubauer, warum der Ball heuer nicht „Pfadfinderball“ heißt. Fazit: Und da es derzeit der einzige Ball in Hörsching ist, ist der selbstbewusste Name ja nicht ganz unberechtigt. Fazit: 2019 lohnt sich ein Besuch bei diesem Event der Hörschinger Pfadfinder auf jedem Fall.