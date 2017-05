Ein Jubiläumskonzert der besonderen Art im Forum Neuhofen

01.05.2017, 17:02 Uhr

Vergangenen Freitag lud das OFK-OrchesterForumKremstal zum Jubiläumskonzert anlässlich seines 25-jährigen Bestehen ins Forum Neuhofen.

NEUHOFEN (red). Im fast bis auf den letzten Platz gefüllten Saal begeisterte die junge Hornsolistin Sophie Arzt mit dem Hornkonzert von C. Saint-Saëns. Nach der Pavane von G. Fauré spielten Susanna Aigner-Haslinger und Peter Aigner das Doppelkonzert für 2 Violinen von J.S. Bach in einer mitreißenden Interpretation. Der angekündigte Trompetensolist Fritz Handlbauer war am Tag des Konzert plötzlich erkramt, sodass Peter Aigner das Trompetenkonzert von. P. Baldassare spontan mit der Violine spielte, das Publikum dankte mit großem Applaus. Nach weiteren musikalischen Leckerbissen von E. Elgar, J. Lanner und J. Brahms umsichtig und wie immer bestens von Peter Aigner einstudiert begeisterte das Orchester mit den rumänischen Volkstänzen für Orchester von B. Bartók.Mit der kleinen Zugabe verabschiedete sich das Orchester vom Publikum im Forum Neuhofen.