05.05.2017, 17:26 Uhr

TRAUN (red). Ob bei der „OÖ kocht“–Kochshow des regionalen Fernsehsenders LT1 oder eine der zahlreichen Kochveranstaltungen für Kunden und Interessierte: Haka-Küche-Geschäftsführer Gerhard Hackl ist die gelebte Praxis in der Küche – „Kochen ist Leidenschaft“ – wichtig.

Spiel, Spaß und Spannung beim Kochen

Mario Niedermayer: „Dabei testeten wir gleich gemeinsam den Dampfgarer“. Weitere, ausführliche Infos zum Kochprofi gibt es unter: www.mario-kocht.at





Das zeigte sich auch letzten Dienstag bei einem exklusiven Kochkurs mit Profikoch Mario Niedermayer in der Haka-Zentrale vor Ort in Traun.Der mit zwei Hauben ausgezeichnete Küchenprofi – war bereits in der Verdidiele – kreierte gemeinsam mit Gerhard Hackl und einer Gruppe von Kochfans, darunter befand sich auch Juha Daniel Baloun< , Geschäftsstellenleiter der BezirksRundschau Linz-Land, eine Tomatensuppe, Lachsfilet auf einem Spinatbett mit Spargel und als Nachspeise einen Kaiserschmarrn.