Lions: Genusstour für den guten Zweck

13.05.2017, 09:05 Uhr

Am vergangenen Samstag, 06. Mai 2017, fand die zweite Genusstour des Lions Club Traun statt.

Vier Stationen auf der Tour

Christoph Schweitzer

Mario Niedermayer

TRAUN (nikl). Oldtimer und strahlender Sonnenschein: Das war ausreichend für das Gelingen der zweiten Genusstour des Lions Club Traun. Neben einer genussvollen Reise durch ganz Oberösterreich stand natürlich der gute Zweck im Vordergrund. Gestärkt bei einem reichhaltigen Frühstück bei Gerhard Hackl von Haka Küchen in Traun führte die Route über vier Stationen.Dort wartete auf 140 Teilnehmer jeweils eine kulinarische Kostprobe, denn eine Stärkung muss natürlich sein. Die Brauerei Grieskirchen war das erste Ziel der Runde. Vor Ort wurden die Lions vom Grieskirchner Bezirkshauptmannpersönlich empfangen. Die zweite Station führte den Tross in das Stift Reichersberg. Die Halbzeit der Tour wurde mit einem beeindruckenden Besuch im Stift Wilhering begangen. Danach ging es zurück zum Ausgangspunkt in die Firmenzentrale von Haka Küche, wo es zum Abschluss ein Gala-Menü gab. Kulinarisch gestaltet wurde dieser Abend vom Profikoch

Renovierung der Stiftsbibliothek und bedürftige Menschen unterstützen

Jürgen Resch

meinbezirk.at/2116333

„Mit dem Reinerlös dieser Veranstaltung unterstützen wir die Renovierung der Stiftsbibliothek St. Florian und seitens des Lions Clubs Taun bedürftige Personen“, betont, Präsident des Lions Clubs Traun. Eine große Bildergalerie zur Lions-Genusstour und den Stationen gibt es im Internet unter