L’Osteria eröffnete Restaurant in der Plus City Pasching

12.05.2017, 14:35 Uhr

L’Osteria Österreich Geschäftsführerin Maria Klara Heinritzi lud vergangenen Donnerstag zur Eröffnung ihres zweiten Restaurants in Oberösterreich in der

Plus City Pasching.

Soziales Engagement

PASCHING (red). Ihrer Einladung folgten rund 250 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Society. „Das Besondere an der neuen Location ist der unverwechselbare Look der L'Osteria Pasching: Unser Restaurant soll wie das zweite Wohnzimmer unserer Gäste sein. Hier ist jeder willkommen und kann sich vom ersten Moment an wie zuhause fühlen", erklärt Heinritzi. Die L'Osteria Pasching bietet innen Raum für 220 Gäste und verfügt im Sommer – einzigartig und neu in der Plus City – auch über Platz für zusätzliche 122 Gäste auf der sonnigen Dachterrasse.Statt über Geschenke zur Eröffnung freut man sich beim Team der L'Osteria über Spenden, die zu 100 Prozent dem "SOS-Kinderdorf e.V." zugutekommen.