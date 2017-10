Samhain Halloween Allerheiligen - Jahreskreisfeste Bedeutung

AT

, Baumgartnerstraße 2 , 4061 Pasching AT

Wildkraut Seminare , Baumgartnerstraße 2 , 4061 Pasching AT

Das letzte der Jahreskreisfeste im Jahresrad will gefeiert werden! Welche Bedeutung hatte es im keltisch und germanischen Glauben, wie feiert die katholische Kirche dieses Fest und was haben nun die Iren und die Amerikaner mit Halloween/Allerheiligen zu tun?



In diesem Workshop erfährst Du die Bedeutungen und ihre Ursprünge.

Rituale und Bräuche, altes überliefertes Wissen und auch viel Mystik gehört zu diesem Datum genauso dazu.

Genieße das Brauchtumsgebäck, höre den spannenden Geschichten zu und erfahre viel Wissenswertes. Mit der passenden Räucherung stimmen wir uns auf den Abend ein!

Inkl. Kräutersnack und Getränken

36€/Person