13.05.2017, 12:35 Uhr

Ein Verwöhnprogramm gab es am 6. Mai von den SPÖ-Frauen Ansfelden für ihre ihre Gäste bei der Mutttertagsfeier m Anton-Bruckner-Centrum in Ansfelden.

Musikalischer Beitrag der Mütter

Renate Heitz sagt Danke

Zu Beginn der Veranstaltung wurden die Mütter mit herzförmigen Gelseifen beschenkt, anschließend servierten die SPÖ-Frauen den Kaffee und herrliche Mehlspeisen. Brigitte Schauflinger bereicherte die Veranstaltung mit stimmigen und lustigen Texten.Bei der musikalischen Umrahmung der Feier wirkten die Mütter heuer erstmals selber mit: Fritz Käferböck-Stelzer spielte mit der Ziehharmonika auf und lud die Gäste zum Mitsingen ein, was diese auch eifrig taten.SPÖ-Frauenvorsitzende Renate Heitz richtet einen großen Dank an alle, die zum vorbildlichen Ablauf der Feier beigetragen haben: Vor allem auch an Stadträtin Brigitte Werenka, die die Feier mit einer Spende von 100 Euro unterstützte.