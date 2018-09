Ü30-Party 2018 ging in Wilhering über die Bühne

23.09.2018, 13:34 Uhr

Funke sprang auf das Publikum über

Bis in die späten Nachstunden standen am Freitag, 02. Juni, Hits aus den 70igern, 80igern bis hin zu den 90igern, Charts und Classic, am Programm. „Warum wir eine Ü30 Party machen? Viele Vereine gestalten jedes Jahr eine Sonnwendfeier. Diese haben wir auch jahrlang organisiert und haben uns vor vier Jahren entschieden hier einmal pro Jahr eine Ü30-Party anzubieten“, betont Vizebürgrmeisterin Christina Mühlböck.Musikalisch sprang der Funke sofort auf das Publikum über. Mühlböck: „Neben den DJ´s Martin und Christian sorgte heuer eine Live-Band für die passende Stimmung.“