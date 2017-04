Union Mühlbach lud Weinliebhaber ins Gwölb ein

24.04.2017, 21:23 Uhr

250 Weinliebhaber trafen sich im G’wölb

Heimbringerdienst als ein tolles Extra

Von der Politik-Prominenz bis zu den Kickern

Letzten Freitag war es wieder soweit. Mehr als 250 Weinlieber versammelten sich im Gewölbe der Wilheringer Musikschule. „Wir haben uns auf den Besuch von Weinkennern aus der Umgebung gefreut, weil wir mit dem geschichtsträchtigen Gewölbe in der Musikschule eine nicht alltägliche Örtlichkeit anbieten konnten“, betont Mühlbach-Obmann Rainer Wilhelm. Der Eintrittspreis von 13 Euro pro Person – Partnertarif 22 Euro – beinhaltete alle Verkostungen und kommt der Nachwuchsarbeit im Verein Union Mühlbach zugute.Im Preis inkludiert war natürlich auch der Heimbringerdienst innerhalb des Wilheringer Gemeindegebietes sowie in die umliegenden Gemeinden Alkoven, Leonding, Pasching oder Kirchberg/Thening und sogar bis zum Linzer Hauptplatz. Weitere Informationen unter www.union-mühlbach.atAuch die lokale Politik-Prominenz , darunter Wilherings Vizechefs Jürgen Kemetmüller und Renate Kapl sowie der designierte Vizebürgermeister Markus Langthaler (ÖVP) gesichtet. In den letzten Jahren aufgrund des Spielbetriebs nicht möglich aber heuer vollzählig angetreten: Die Kicker des Union Mühlbach.