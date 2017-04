138 Millionen Euro: Neue Rekordergebnis für Erema

30.04.2017, 22:40 Uhr

ANSFELDEN. Die EREMA Gruppe mit Sitz in Ansfelden erzielte dank eines frünfprozentigen Umsatzplus einen konsolidierten Umsatz von 138 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2016/17.

Ungebremster Innovationsgeist ausschlaggebend

Die beiden jungen Schwesterunternehmen Pure Loop und UMAC können bereits ein starkes Umsatzergebnis kurz nach ihrer Gründung aufweisen.„Wesentlicher Erfolgsfaktor des positiven Umsatzergebnisses im vergangenen Geschäftsjahr ist sicherlich der ungebremste Innovationsgeist innerhalb der EREMA Gruppe“, ist sich CEO Manfred Hackl sicher. Die EREMA GmbH, Hersteller von Kunststoffrecycling-Anlagen und –Technologien, präsentierte in allen drei Recycling-Sparten technische Erneuerungen.

Innovationen führten zum Anstieg der Auftragseingänge

Schwesternunternehmen ziehen an

Eine Summe von Innovationen habe laut Hackl zu einem bemerkenswerten Anstieg der Auftragseingänge geführt. Alleine der maschinenbezogene Auftragseingang zwischen Oktober und März stieg um 50-Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des vorigen Geschäftsjahres.Pure Loop präsentierte im letzten Geschäftsjahr den neuen ISEC evo, der durch ein Durchsatzplus von bis zu 25 Prozent gegenüber seinem Vorgänger-Modell überzeugte. Das Schwesternunternehmen von EREMA hat sich auf Recycling von sauberen Produktionsabfällen mittels Schredder-Extruder-Technologie spezialisiert. Das Unternehmen schließt das Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 4,5 Millionen Euro ab.Das im Vorjahr gegründete Unternehmen, UMAC, ist auf die Aufbereitung und den Verkauf von gebrauchten Recyclinganlagen und –Komponenten spezialisiert. Bereits ein Jahr nach der Gründung kann das Unternehmen auf einen Umsatz in Höhe von 1,5 Millionen Euro blicken.3S konnte seinen Erfolgskurs auch im vergangenen Geschäftsjahr fortsetzen und erwirtschaftete einen Umsatz von 14,5 Millionen Euro. 3S ist auf die Fertigung von Kernteilen für die Extrusions- und Erdölbranche spezialisiert.Manfred Hackl blickt positiv in das kommende Geschäftsjahr: „Durch die sehr guten Auftragseingänge der letzten Monate starten wir zuversichtlich in das Geschäftsjahr 2017/18. Unser Erfolgsrezept lautet auch weiterhin: verlässliche Technik kombiniert mit innovativen Ideen.“