17. April: Tag der Rückkehr der Apollo 13

20.04.2018, 13:05 Uhr

Apollo 13: Raumfahrtmission des US-amerikanischen Apollo-Programms im April 1970.

„Technische Improvisation“ nötig

Apollo-Programm brachte Menschen auf den Mond

BEZIRK (red). Während des Fluges zum Mond kam es zu einer Explosion eines Tanks. Deshalb musst die geplante Mondlandung abgebrochen werden.Darüber hinaus war eine „technische Improvisation“ nötig. Fazit: Die drei Besatzungsmitglieder konnten in ihrem beschädigten Raumfahrzeug lebend zur Erde zurückgebracht werden. Dieser Apolloflug war der einzige, der vorzeitig abgebrochen werden musste. Am 17. April 1970 um 13:07 Uhr wasserte Apollo 13 problemlos im Pazifik, wo die Crew von der USS Iwo Jima (LPH-2) aufgenommen wurde.Das Apollo-Programm war ein Raumfahrt-Projekt der USA. Es brachte zum ersten und bislang einzigen Mal Menschen auf den Mond. Das Programm wurde von der National Aeronautics and Space Administration (NASA) zwischen 1961 und 1972 betrieben. Die NASA ist die 1958 gegründete zivile US-Bundesbehörde für Luft- und Raumfahrt. Der Hauptsitz befindet sich in Washington, D.C.