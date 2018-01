2018: Ball der Leondinger steht am Programm

Leonding blüht auf“: Unter diesem Motto findet am 20. Jänner 2018 der Ball der Leondinger statt.

LEONDING (red). „Danke an die Gärtnereien Muth und Schopf, Eventspezialist Joe Festbauer und Konditormeisterin Sabine Schwarz für die Unterstützung. Die Kürnberghalle wirch nicht nur sprichwörtlich, sondern in voller Pracht erblühen“, betont Leondings Bürgermeister Walter Brunner: „Lassen Sie sich überraschen, wie die Halle in eine grüne Oase verwandelt wird.“ Nachwuchsturner sorgen für die passende Eröffnung „Auch das Programm wird seine Wirkung nicht verfehlen“, ist sich Vizebürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek sicher. Eröffnet wird dieses Mal von den Dalz-KunstturnerInnen, unter der Leitung von Helmut Hödlmoser. Die jungen Nachwuchs-TurnerInnen haben sich für die Eröffnung natürlich etwas Passendes zum Motto einfallen lassen. Bei der Mitternachtseinlage wird „einiges“ verbogen Um Mitternacht wird dann einerseits Verbiegungskünstlerin Stefanie Millinger die Ballgäste ins Staunen versetzen (bekannt aus der RTL Show das Supertalent). Andererseits wird ihnen Lichtkünstler Alex Dowis zeigen, was mit einer Taschenlampe in einem dunklen Raum und einer blühenden Fantasie alles möglich ist.