24 Stunden den Stellenwert der Feuerwehren erleben…

20.09.2018, 16:29 Uhr

TRAUN (red).In die Rolle ihrer aktiven Kollegen ,schlüpfen’: Das konnte der Feuerwehrnachwuchs im Alter von zehn bis 15 Jahren:

Was die Feuerwehr im Notfall bedeutet ...



Auf den Geschmack gekommen?

TRAUN (red). Dabei gilt es zum einen, 24 Stunden lang im Einsatzzentrum Dienst zu versehen und auch die Nacht dort gemeinsam zu verbringen, als auch dabei – wie im realen Alltag – jederzeit auftretende nachgestellte Einsätze zu meistern. Konfrontiert wurden sie mit typischen Einsatzszenarien wie Bränden, Verkehrsunfällen, aber auch Kleineinsätzen und Fehlalarmen. Doch keine noch so herausfordernde Einsatzsituation war für den Feuerwehrnachwuchs unlösbar, mit erfahrenen Feuerwehrleuten an der Seite.Jugendbetreuer Manuel Gayer : „Unser 24-Stunden-Seminar, dessen Ausarbeitung durch das Organisationsteam mehrere Monate in Anspruch nimmt, vermittelt den Jugendlichen vor allem, was Feuerwehr eigentlich bedeutet. Es geht nicht alleine nur um jeden einzelnen korrekt gesetzten notwendigen Handgriff im späteren Einsatzalltag. Vielmehr wollen wir den Jugendlichen das Bewusstsein schaffen, was Feuerwehr für uns Helfer selbst als auch für in Not geratene Mitmenschen bedeutet und wie wertvoll unser Ehrenamt daher ist. Letztlich ist aber vor allem auch eine sehr abwechslungsreiche und lustige Freizeittätigkeit im Team unter echten Freundschaften, mit viel Spaß zum Abschluss der Sommerferien.“Wer auf den Geschmack gekommen ist – auf www.feuerwehr-traun.at finden sich alle Infos über den einfachen und schnellen Weg zu unserer Feuerwehrjugend. Seit Schulbeginn trifft sich die Trauner Feuerwehrjugend wieder wöchentlich am Freitag ab 17 Uhr im eigenen Jugendfeuerwehrhaus in der Unteren Dorfstraße. Auf der Website findet sich übrigens auch unser offizielles Seminar-Video zum Ansehen.