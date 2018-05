4. Mai: Internationaler Tag der Feuerwehrleute

06.05.2018, 21:42 Uhr

Nach einem tragischen Erlebnis im Jahr 1999 wurde dieser Tag ins Leben gerufen.

BEZIRK (red). Am 4. Jänner 1999 kamen fünf Feuerwehrleute unter tragischen Umständen in einem Lauffeuer in Australien ums Leben. Da der 4. Mai der Tag des Heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehrleute, ist, wird er als Tag der Feuerwehrleute begangen.Hilfstellung leisten bei Bränden, Unfällen bis hin zu Katastropheneinsätzen: Die Feuerwehren haben ein vielfältiges Aufgabengebiet. International weit verbreitet ist die Zusammenfassung der Aufgaben mit den Schlagworten Retten, Löschen, Bergen, Schützen. Die Europäische Union bietet den gemeinsamen Euronotruf 112 an.

Florian war Kanzleivorstand des Statthalters der römischen Provinz Ufernorikum und gilt unter anderem als Schutzpatron der Feuerwehr, weshalb auch die Bezeichnung Florianijünger für Feuerwehrleute sowie der für Feuerwehr-Fahrzeuge übliche Funkrufname „Florian“ in Kombination mit der individuellen Fahrzeugkennung üblich ist.